Врачи МОНИКИ выступили на международном медицинском форуме в Индии

Специалисты отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ имени Владимирского в начале марта выступили с научными докладами на медицинском форуме в индийском городе Лакнау. Участники мероприятия обменялись опытом и обсудили профессиональные достижения.

Руководитель отделения терапевтической эндокринологии клинического института, доктор наук Инна Мисникова выступила на форуме с докладом о позиционной терапии сахарного диабета. Она рассказала о важности генетического тестирования, индивидуальном походе к выбору препаратов и новых возможностях диеты.

«Поскольку эта отрасль медицины способствует трансформации здравоохранения с помощью инновационных подходов и таргетной терапии, я уверена, что это внесет значительный вклад в развитие пациентоориентированных исследований и клинических приложений», — отметила Мисникова.

Результаты изучения взаимосвязи питания и здоровья кишечной микробиоты представила младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Светлана Шокур. Эту работу можно использовать для создания персонализированных стратегий лечения.

«Прецизионная медицина революционизирует подход к диагностике эндокринных заболеваний, предлагая более индивидуализированные и целенаправленные методы воздействия. Использование биомаркеров и интеграция генетических данных позволяют проводить точную стратификацию пациентов и раннюю диагностику», — пояснила Инна Мисникова.