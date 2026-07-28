Сегодня 11:16 Врачи МОНИКИ восстановили мужчине челюсть с помощью малоберцовой кости Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Подмосковье

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Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского восстановили пациенту нижнюю челюсть после удаления новообразования. В учреждение он поступил из другой клиники.

Мужчина жаловался на растущую опухоль и боль. В МОНИКИ ему провели биопсию, которая выявила кератокисту — доброкачественное образование. Перед операцией специалисты разработали индивидуальные резекционные шаблоны и фиксирующую конструкцию из титана. Кроме того, они создали суставную ямку височно-нижнечелюстного сустава. Это дало возможность спланировать вмешательство с максимальной точностью.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

«Пришлось удалить правую часть нижней челюсти вместе с пораженными тканями — околоушной слюнной железой и несколькими жевательными мышцами. Чтобы восстановить утраченную кость и мягкие ткани, мы использовали малоберцовый аутотрансплантат. Это фрагмент малоберцовой кости, взятый из ноги самого пациента, — его пересадили на новое место и подключили к сосудам, а также установили искусственную суставную ямку», — отметил хирург отделения челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Дмитрий Окшин.