Врачи МОНИКИ восстановили функцию глотания пациенту после инсульта без разрезов

Пожилой мужчина поступил в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского с жалобами на невозможность приема пиши. В течение 10 месяцев после перенесенного инсульта он страдал тяжелым нарушением глотания — дисфагией.

В ходе обследования у пациента выявили стойкий и выраженный мышечный спазм в области гортаноглотки, который блокировал прохождение пищи в пищевод.

Долгое время мужчина питался через введенную в желудок через переднюю брюшную стенку трубку. Ослабленное состояние не давало возможности врачам провести операцию из-за возможных рисков. В результате ему провели щадящее вмешательство при помощи трансоральной эндоскопической методики.

Под общим наркозом пациенту ввели гибкий эндоскоп с камерой. Врачи достигли спазмированной мышцы и аккуратно рассекли ее, снял блок.

«В завершение операции доступ был герметично закрыт специальными медицинскими клипсами. Такой ювелирный подход позволил радикально решить проблему, сохранив целостность покровов и избежав тяжелых последствий открытой хирургии», — рассказал эндоскопический хирург, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник МОНИКИ Алексей Шаповалов.

Уже спустя сутки рентген показал восстановление функции движения пищи по пищеводу, пациент смог самостоятельно принимать жидкую еду. Спустя четыре месяца гастростому удалили. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и не имеет ограничений в пище.