Врачи МОНИКИ стали экспертами на олимпиаде по хирургии в Мытищах

Специалисты отделения хирургии сосудов и ишемической болезни сердца МОНИКИ имени Владимирского выступили в роли экспертов на финальном этапе олимпиады по топографической анатомии и оперативной хирургии, проходившей на медицинском факультете Государственного университета просвещения. Центральной темой соревнования стало аорто-коронарное шунтирование.

Пять команд, состоящих из трех студентов, соревновались в выполнении проксимального и дистального анастомозов на свином сердце с сохраненной дугой аорты. Анастомоз представляет собой хирургическую технику, с помощью которой создается новое соединение между двумя структурами, которые переносят жидкости, например, кровеносными сосудами и артериями. Эксперты оценивали не только время выполнения задания и согласованность действий команды, но и герметичность, проходимость анастомозов, а также внешний вид хирургического шва.

После завершения конкурсных заданий сердечно-сосудистые хирурги Павел Сотников и Сергей Загаров продемонстрировали свои навыки, наложив коронарные анастомозы на моделях сосудов и свином сердце.

Сергей Загаров отметил, что выполнение анастомозов требует не только профессионализма, но и значительного опыта, а также высокой точности. Он добавил, что будущие хирурги состязались в скорости и качестве выполнения данной манипуляции. По его словам, такой опыт будет крайне полезен в будущей практике и в условиях реальной операции. Он также выразил удовлетворение от возможности пообщаться с молодыми коллегами и поделиться своим многолетним опытом, который, безусловно, окажется полезным для них в их будущей работе.

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