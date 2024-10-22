Врачи МОНИКИ поделились опытом внедрения систем менеджмента в больницах

Первая региональная научно-практическая конференция, посвященная насущным вопросам системы менеджмента качества, состоялась в МОНИКИ имени Владимирского. В ходе мероприятия специалисты области здравоохранения обсудили внедрение систем менеджмента качества (СМК), акцентировав внимание на процессном подходе, значении корпоративной культуры, а также на ресурсосберегающих технологий в управлении качеством.

Представители МОНИКИ имени Владимирского поделились своим опытом внедрения системы менеджмента качества в Консультативно-диагностическом центре. Они также рассказали о новых разработках в области СМК и безопасности медицинской деятельности.

В рамках конференции эксперты обменялись опытом, связанным с внедрением СМК, и обсудили все необходимые этапы этого процесса.

Директор МОНИКИ имени Владимирского Константин Соболев подчеркнул важность системного подхода, который позволяет не только контролировать, но и улучшать ключевые показатели безопасности и качества медицинских услуг.

Он добавил, что основная цель мероприятия заключалась в обсуждении проблем, с которыми могут столкнуться руководители при внедрении системы менеджмента качества, а также в обмене успешными практиками, способными помочь коллегам в их работе.