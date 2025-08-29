Врачи МОНИИАГ проведут экскурсию для школьников из Одинцова

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 30 августа встретит учеников седьмого класса Одинцовской лингвистической гимназии. Для них пройдет экскурсия в высокотехнологичный операционный зал.

По словам директора МОНИИАГ Романа Шмакова, несмотря на то, что в медицине роботов используют более 20 лет, даже для многих взрослых эта сфера остается загадочной и непонятной.

На встрече ребята смогут увидеть технологичную установку, прослушать лекцию о возможностях цифровых ассистентов и задать вопросы хирургам. Специалисты познакомят ребят с врачебным делом и помогут наметить траекторию дальнейшего развития.

«Мы искренне считаем, что помощь молодежи в выборе будущей профессии — задача каждого профессионала, кто ответственно и с любовью относится к своему делу», — добавил Шмаков.

Подобные встречи для школьников планируется проводить регулярно.