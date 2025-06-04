Врачи МОНИИАГ прооперировали пациентку с редким расположением кисты в матке

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского поступила 51-летняя женщина для операции. Ранее у нее выявили кисту на задней стенке матки с нетипичным расположением. Опухоль прощупывалась через ягодицы, деформировала и смещала женские органы. Врачи провели хирургическое вмешательство.

Киста было доброкачественной, однако имела достаточно большой размер — 11,5×7, 2×7,4 сантиметра. Из-за сильных болей женщина просто не могла сидеть, передали в пресс-службе регионального Минздрава.

«Несмотря на значительный опыт наших коллег в вопросе хирургического лечения атипично расположенных новообразований, этот случай являлся уникальным и особо сложным. За мою более чем 30-летнюю практику хирурга, это лишь второй такой случай», — поделился руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.