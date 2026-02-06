Врачи МОНИИАГ продемонстрировали уникальную роботическую операционную

Первый замминистра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов посетил Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. Он пообщался с представителями администрации учреждения и ознакомился с роботической операционной.

Как сообщили в региональном Минздраве, с 2013 года в МОНИИАГ проводят высокотехнологичные операции с применением роботической установки. После переоборудования врачи могут управлять работой всех ее подсистем по принципу умного дома и подстраивать их под нужны специалиста и особенности пациента. Всю процедуру транслируют в 3D формате и Full HD качестве.

«Несмотря на то, что основным профилем работы МОНИИАГ являются акушерство и гинекология, зачастую врачам приходится решать особо сложные задачи, выходящие далеко за пределы только „женской“ сферы. В ходе визита нашему гостю была продемонстрирована одна из самых сложных операций, которые проводятся в нашем институте — удаление очагов тяжелой формы эндометриоза, поразившего не только женские органы, но и кишечник пациентки», — рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов.

В июне 2023 года в МОНИИАГ заработал областной центр эндометриоза. Там принимают пациенток со сложными формами заболевания. Их лечат при помощи высокотехнологичных методов, в том числе при помощи роботической установки.

Специалисты уже провели более 1,6 тысячи таких операций. Из них 400 случаев были связаны с глубоким инфильтрирующим эндометриозом — самым сложным для лечения.