Врачи МОНИИАГ помогли женщине сохранить беременность после трансплантации сердца

В Московском областном научно-исследовательском центре акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского здорового ребенка родила женщина с пересаженным сердцем. Специалисты учреждения наблюдали за состоянием 27-летней пациентки в течение всей беременности.

Трансплантацию сердца женщине провели ранее в связи с тяжелым заболеванием. После тщательного обследования она приняла решение о рождении ребенка. На ранних сроках беременности у будущей матери выявили осложнения из-за поражения почек.

«К имеющимся проблемам присоединились анемия и снижение уровня тромбоцитов в крови. Постоянно требовался контроль за иммуносупрессивной терапией, цель которой — предотвратить отторжение трансплантата. Кроме того, необходимо было следить и за работой почек», — пояснил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Команда, состоявшая из акушеров-гинекологов, нефролога и трансплантолога, смогла довести беременность до положенного срока. Мальчик ростом 51 сантиметр и весом 3450 граммов появился на свет путем кесарева сечения.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Их уже выписали. Женщина в дальнейшем будет регулярно посещать кардиолога и трансплантолога для контроля состояния.

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