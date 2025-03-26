Врачи МОНИИАГ помогли женщине сохранить беременность после трансплантации органов

Пациентка, которая ранее перенесла трансплантацию органов, родила здорового ребенка в МОНИИАГ имени В. И. Краснопольского. Врачи института помогли женщине продлить беременность до положенного срока.

В возрасте пяти лет у пациентки выявили сахарный диабет первого типа. Около девяти лет назад ей провели трансплантацию почки и поджелудочной железы.

«Среди пациентов с тяжелыми формами диабета первого типа есть немало молодых женщин, которые хотят реализовать свою репродуктивную функцию даже после таких сложных операций», — пояснила ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

Сразу несколько специалистов института постоянно наблюдали за будущей матерью, измеряли уровень глюкозы, контролировали функции почки и проводили иммуносупрессивную терапию.

Беременность протекала без осложнений, и на 37-й неделе женщина родила сына при помощи кесарева сечения. Мать и ребенка уже выписали.