Врачи МОНИИАГ поделятся опытом с коллегами из Узбекистана

Заключение международного соглашения о сотрудничестве между одним из ведущих государственных центров Узбекистана и Московским областным НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского прошло в Ташкенте. Документ подписали на международной конференции, посвященной 50-летию Центра здоровья матери и ребенка.

Директор МОНИИАГ Роман Шмаков отметил, что подмосковные врачи на протяжении многих лет оказывают поддержку медицинским специалистам разных стран. Они проводят научно-практические мероприятия для врачей родовспомогательных учреждений, демонстрируют хирургические вмешательства и предоставляют консультации по сложным клиническим случаям.

Соглашения подобного рода способствуют обмену передовым опытом и методиками лечения, что обогащает врачебную практику и внедряет российские достижения в международную медицину.

В тот же день сотрудники института провели две онлайн-трансляции, демонстрируя высокотехнологичные операции с использованием роботической платформы для врачей из Узбекистана и Казахстана. Также МОНИИАГ планирует подписать соглашения о сотрудничестве с другими образовательными и медицинскими учреждениями как этих, так и других стран.