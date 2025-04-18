Врачи МОНИИАГ поделятся опытом с коллегами из Казахстана

В Алматы прошла III Международная конференция «Здоровое поколение — будущее Казахстана», в рамках которой Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и Центр перинатологии и детской кардиохирургии Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ направлен на обмен передовыми медицинскими методиками между специалистами двух стран.

«В первую очередь речь идет о фетальной хирургии и помощи женщинам с тяжелыми формами врастания плаценты. С особой радостью мы готовы делиться передовыми практиками с нашими ближайшими соседями, с которыми нас связывают давние профессиональные и теплые дружеские отношения», — подчеркнул директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Конференция собрала врачей из России, Китая, Израиля, Италии, Франции, Греции, Узбекистана, Колумбии и Индии. Подмосковные специалисты не только выступили с лекциями, но также провели показательные операции, демонстрируя современные технологии в акушерстве и гинекологии.

Это не первое международное соглашение МОНИИАГ. Только за последний год институт заключил партнерские договоры с перинатальными центрами России, а также с медицинскими и образовательными учреждениями Узбекистана, Казахстана и других стран.