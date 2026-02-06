Врачи МОНИИАГ поделились опытом лечения эндометриоза с коллегами из 35 стран
Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии провели традиционный телемост Москва — Дубай. Они продемонстрировали операцию по лечению эндометриоза коллегам из 35 стран мира.
Вмешательство прошло в рамках крупнейшего международного форума по малоинвазивной гинекологической хирургии «ENDO Dubai 2026».
Операцию выполняли одной из жительниц Московской области, у которой ранее выявили сложную форму эндометриоза.
«За действиями манипуляторов робота в этот день следили более 1200 профессионалов. Среди них — врачи из США, Европы, ОАЭ и других стран», — пояснил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Он добавил, что опыт и профессионализм подмосковных врачей может служить примером для медиков из других государств.
Хирурги из региона регулярно принимают участие в международных конгрессах, где их выступления неизменно вызывают у коллег большой интерес.