Врачи МОНИИАГ поделились опытом лечения эндометриоза с коллегами из 35 стран

Специалисты Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии провели традиционный телемост Москва — Дубай. Они продемонстрировали операцию по лечению эндометриоза коллегам из 35 стран мира.

Вмешательство прошло в рамках крупнейшего международного форума по малоинвазивной гинекологической хирургии «ENDO Dubai 2026».

Операцию выполняли одной из жительниц Московской области, у которой ранее выявили сложную форму эндометриоза.

«За действиями манипуляторов робота в этот день следили более 1200 профессионалов. Среди них — врачи из США, Европы, ОАЭ и других стран», — пояснил директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Он добавил, что опыт и профессионализм подмосковных врачей может служить примером для медиков из других государств.

Хирурги из региона регулярно принимают участие в международных конгрессах, где их выступления неизменно вызывают у коллег большой интерес.