Врачи МОДКТОБ спасли ребенка с бамперным переломом ноги

Специалисты МОДКТОБ вылечили ребенка с бамперным переломом ноги. Девочка получила травму при выходе из маршрутного такси.

Так как для бамперного перелома характерен перелом костей голени или бедра с образованием клиновидной формы отломков, пришлось наложить для восстановления кости аппарат Илизарова.

«Через шесть недель наша пациентка сможет начать ходить, опираясь на обе ноги, но аппарат мы снимем через четыре-шесть месяцев, все будет зависеть от сроков восстановления кости», — рассказал врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Александр Нестеренко.

Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо и ее уже выписали из стационара на амбулаторное лечение.

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