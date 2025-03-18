Врачи МОДКТОБ приняли участие во всероссийской научной конференции

Научно-практическая конференция «ProЛокоть» состоялась в Москве 15 марта. Мероприятие посетили главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев и специалист медучреждения Джамиля Кукуева.

Сотрудники медучреждения выступили с совместным докладом «Лечение повреждений в области локтевого сустава у детей».

«На таких мероприятиях обсуждаются и иногда формируются новые стандарты в области диагностики и лечения, что помогает улучшить качество предоставляемой медицинской помощи", - обратил внимание Александр Григорьев.

Конференция «ProЛокоть» собрала ведущих российских специалистов в сфере травматологии и ортопедии.