Врачи МОДКТОБ приняли участие во всероссийской научной конференции

Научно-практическая конференция «ProЛокоть» состоялась в Москве 15 марта. Мероприятие посетили главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев и специалист медучреждения Джамиля Кукуева.
Сотрудники медучреждения выступили с совместным докладом «Лечение повреждений в области локтевого сустава у детей».
«На таких мероприятиях обсуждаются и иногда формируются новые стандарты в области диагностики и лечения, что помогает улучшить качество предоставляемой медицинской помощи", - обратил внимание Александр Григорьев.
Конференция «ProЛокоть» собрала ведущих российских специалистов в сфере травматологии и ортопедии.
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