Врачи мобильной бригады проконсультируют жителей Егорьевска

Жители деревни Ефремовская и поселка Новый получат возможность пройти бесплатные консультации у квалифицированных врачей мобильной бригады. 26 марта в населенных пунктах будут работать невролог, гинеколог, эндокринолог и кардиолог.

Данная инициатива направлена на повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов и своевременное выявление заболеваний.

«Выезд узких специалистов в села и деревни позволяет сельчанам пройти им осмотр, получить рекомендации по лечению, а иногда и направление на госпитализацию», — отметила исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы Егорьевской больницы Виктория Марчева.

Прием пациентов начнется в 09:00 в Ефремовской амбулатории. Для получения медицинской помощи необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС.