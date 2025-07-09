Врачи медцентра Рошаля спасли зрение девочке с выросшим в глазу волосом
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение 14-летней девочке, у которой в слизистой оболочке левого глаза вырос волос. Он доставлял подростку постоянный дискомфорт.
Волос достигал около сантиметра в длину. Данный случай довольно редкий и не представляет угрозы, однако при такой патологии показано хирургическое вмешательство.
«Мы провели удаление новообразования бульбарной конъюнктивы под общей анестезией, а затем провели гистологическое исследование удаленных тканей. Операция прошла успешно, девочку уже выписали домой на амбулаторное лечение», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо.
Медики призывают обращаться к специалистам в случае аномального роста волос в глазу, так как современные методы позволяют безопасно и быстро решить проблему.