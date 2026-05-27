Сегодня 16:23 Врачи медцентра Рошаля провели уникальную операцию ребенку с пороком сердца

В Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля провели уникальную операцию девочке с дефектом предсердной перегородки. Во время вмешательства использовали отечественный окклюдер.

Врожденное отверстие в перегородке приводит к смешиванию крови, из-за чего сердце работает с повышенной нагрузкой. «Хирурги детского центра выполнили пациентке сложную эндоваскулярную операцию по закрытию дефекта перегородки сердца с помощью окклюдера — специального устройства в форме сетчатого зонтика, по-другому: маленькой "заглушки". Через небольшой разрез на бедре, используя специальный катетер, врачи провели окклюдер по сосудам к месту дефекта и закрыли его. Операция прошла успешно и без осложнений", – отметил главный внештатный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Вмешательство подтвердило, что отечественный окклюдер не уступает аналогам, созданным за границей, а по ряду параметров и вовсе превосходит их.

Уже на пятый день после операции анализы крови показали хорошие результаты. Девочку выписали. Через некоторое время она должна будет пройти контрольный осмотр.