Врачи медцентра имени Рошаля спасли девочку с инсультом

Медики Детского клинического центра имени Рошаля продолжают спасать жизни юных пациентов. На этот раз экстренная помощь была оказана 16-летней Юлии, поступившей в медицинское учреждение с кровоизлиянием в мозг.

Юлии срочно требовалась операция. При обследовании выяснилось, что вены и сосуды мозга у девушки образовали «клубок». Врачи успешно выполнили сложнейшую операцию, пройдя тонким катетером клубок и залив специальным клеем кровоточивший сосуд. Такое медицинское вмешательство позволило уменьшить риск повторных кровотечений.

Благодаря профессиональной высокотехнологичной помощи медиков центра Юлия смогла преодолеть серьезное заболевание и вернуться к обычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере детской медицины. Благодаря открытию новых учреждений и программ поддержки врачей, в области удалось добиться заметных результатов.

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