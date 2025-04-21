Врачи красногорской больницы спасли женщину с сильным кровотечением

В сосудистый центр красногорской больницы поступила 43-летняя жительница Домодедова с кровотечением. Она находилась в тяжелом состоянии, показатель гемоглобина составлял 50 граммов на литр крови при норме 120. Для спасения пациентки врачи решили провести экстренную операцию.

Медики выполнили эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий. В ходе нее сосуды избирательно закупоривают, это позволяет быстро остановить потерю крови.

Операцию провели малоинвазивным способом, используя местную анестезию. Хирург с помощью рентген-контроля нашел кровоснабжающую артерию и перекрыл ее эмбосферами и микроспиралями. Вмешательство прошло успешно.

«На момент выбора способа остановки кровотечения это был единственно правильный и необходимый метод лечения», — подчеркнул заместитель главного врача красногорской больницы, руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.

В красногорской больнице давно применяют этот подход в операциях. Так в отделении удалось спасти уже не одну женщину.

Также для стабилизации состояния пациентке провели несколько процедур заместительной терапии компонентами крови. В удовлетворительном состоянии женщину отправили под наблюдение врачей по месту жительства.