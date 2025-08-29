Врачи Красногорской больницы спасли от слепоты женщину с тяжелым ранением глаза
Врачи Красногорской больницы спасли зрение 74-летней женщине. Пациентка получила проникающее ранение глаза, когда попыталась отодвинуть кошку.
Животное также задело когтем рубец от операции по замене хрусталика, что привело к разрыву роговицы.
Ситуация осложнялась тем, что вторым глазом женщина уже много лет не видела, поэтому возник риск полной слепоты.
«В экстренном порядке мы провели операцию: ушили рану и восстановили глазное яблоко. С учетом серьезности травмы нам успешно удалось сохранить пациентке предметное зрение», — пояснил заведующий офтальмологическим отделением Красногорской больницы Алексей Казбан.
Он напомнил, что пожилым пациентам следует особенно внимательно относиться к глазам, так как даже минимальное воздействие способно привести к опасным последствиям.
Врач призвал не заниматься самолечением при травмах и незамедлительно обращаться к специалистам.