Врачи Коломенской больницы проведут выездные приемы пациентов в селах
Узкие специалисты Коломенской больницы в сентябре проведут выезды в сельские населенные пункты. В графике запланировано, что бригады посетят отдаленные территории для оказания медпомощи девять раз.
«В сентябре в состав выездных бригад включили кардиологов, офтальмологов, эндокринологов и неврологов», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.
На прием смогут попасть пациенты, стоящие на учете у специалистов, но испытывающие трудности с записью в городских поликлиниках, а также маломобильные граждане.
График выездов:
- 10 сентября — Редькинская амбулатория: прием эндокринолога;
- 11 сентября — ФАП Карасевский: прием эндокринолога;
- 17 сентября — ФАП Проводник: прием эндокринолога и офтальмолога;
- 18 сентября — ФАП Парфентьево: прием кардиолога;
- 23 сентября — ФАП Шеметово: прием кардиолога;
- 23 сентября — ФАП Протасово: прием офтальмолога;
- 25 сентября — ФАП Первомайский: прием невролога;
- 29 сентября — ФАП Совхоз Озеры: прием кардиолога.
- 30 сентября — Бояркинская амбулатория: прием офтальмолога.
В подмосковном Минздраве отметили, что прием врачи ведут по предварительной записи, которую проводят амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.