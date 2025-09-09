Врачи Коломенской больницы проведут выездные приемы пациентов в селах

Узкие специалисты Коломенской больницы в сентябре проведут выезды в сельские населенные пункты. В графике запланировано, что бригады посетят отдаленные территории для оказания медпомощи девять раз.

«В сентябре в состав выездных бригад включили кардиологов, офтальмологов, эндокринологов и неврологов», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

На прием смогут попасть пациенты, стоящие на учете у специалистов, но испытывающие трудности с записью в городских поликлиниках, а также маломобильные граждане.

График выездов:

10 сентября — Редькинская амбулатория: прием эндокринолога;

11 сентября — ФАП Карасевский: прием эндокринолога;

17 сентября — ФАП Проводник: прием эндокринолога и офтальмолога;

18 сентября — ФАП Парфентьево: прием кардиолога;

23 сентября — ФАП Шеметово: прием кардиолога;

23 сентября — ФАП Протасово: прием офтальмолога;

25 сентября — ФАП Первомайский: прием невролога;

29 сентября — ФАП Совхоз Озеры: прием кардиолога.

30 сентября — Бояркинская амбулатория: прием офтальмолога.

В подмосковном Минздраве отметили, что прием врачи ведут по предварительной записи, которую проводят амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.