Врачи Коломенской больницы проведут выездные приемы пациентов в селах

Фото: Коломенская больница

Узкие специалисты Коломенской больницы в сентябре проведут выезды в сельские населенные пункты. В графике запланировано, что бригады посетят отдаленные территории для оказания медпомощи девять раз.

«В сентябре в состав выездных бригад включили кардиологов, офтальмологов, эндокринологов и неврологов», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

На прием смогут попасть пациенты, стоящие на учете у специалистов, но испытывающие трудности с записью в городских поликлиниках, а также маломобильные граждане.

График выездов:

В подмосковном Минздраве отметили, что прием врачи ведут по предварительной записи, которую проводят амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

