Врачи из Зарайска прошли стажировку в Нижнем Новгороде

Медицинские специалисты из Зарайска приняли участие в обучении в рамках проекта «Наш участковый врач» Министерства здравоохранения Московской области. Они обменялись опытом с коллегами из Нижнего Новгорода.
Стажировку организовали в детской городской поликлинике № 19 Канавинского района. В ней поучаствовали заведующая педиатрическим отделением Анна Федорова и детский врач-эндокринолог Евгения Лытькова.
Специалисты из Зарайска ознакомились с современными методами профилактики заболеваний и новыми подходами к укреплению здоровья детей: ранней диагностикой, внедрению современных технологий. Участие в проекте позволит улучить качество оказания первичной медпомощи детям Зарайска.
По словам участников проекта, такие мероприятия помогают не только развивать профессиональные компетенции врачей, но и внедрять лучшие практики в муниципалитетах.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте