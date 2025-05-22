Врачи из Зарайска прошли стажировку в Нижнем Новгороде

Медицинские специалисты из Зарайска приняли участие в обучении в рамках проекта «Наш участковый врач» Министерства здравоохранения Московской области. Они обменялись опытом с коллегами из Нижнего Новгорода.

Стажировку организовали в детской городской поликлинике № 19 Канавинского района. В ней поучаствовали заведующая педиатрическим отделением Анна Федорова и детский врач-эндокринолог Евгения Лытькова.

Специалисты из Зарайска ознакомились с современными методами профилактики заболеваний и новыми подходами к укреплению здоровья детей: ранней диагностикой, внедрению современных технологий. Участие в проекте позволит улучить качество оказания первичной медпомощи детям Зарайска.

По словам участников проекта, такие мероприятия помогают не только развивать профессиональные компетенции врачей, но и внедрять лучшие практики в муниципалитетах.