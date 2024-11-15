Врачи из Воскресенска стали участниками международного конгресса хирургов

В Москве проходит XXVI международный конгресс по рентгенэндоваскулярной хирургии, он продлится до 17 ноября. Три врача из городского округа Воскресенск выступили на мероприятии с докладами.

Врачи Регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, кандидаты медицинских наук Гурген Айвазян, Мушег Мурадян и Тимофей Куропий выступили в научно-практической части международного конгресса хирургов с докладами.

Мероприятие включает четыре полных дня. Программы для него готовят и курируют рабочие группы во главе с признанными во всем мире экспертами.

Конгресс хирургов объединяет участников с разным уровнем опыта и подготовки, а также предоставляет возможность компаниям демонстрировать новые разработки в этой высокотехнологичной медицинской сфере.

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