Врачи из Воскресенска приняли участие в международном конгрессе

XXII конгресс «Мужское здоровье» в Сочи собрал очно и онлайн более 4 тысяч участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, страны СНГ и дальнего зарубежья. Были представлены научные доклады, посвященные робот-ассистированию микрохирургии, лечению мужского бесплодия, а также современным методам диагностики и лечения рака мочевого пузыря.

Врачи урологического отделения Воскресенской больницы, которые активно совмещают клиническую практику с научной работой и постоянным профессиональным развитием, также приняли участие в конгрессе. Заведующий урологическим отделением, кандидат медицинских наук Дмитрий Кисляков представил два узкоспециализированных доклада, отражающих последние достижения воскресенских медиков.

«Первое выступление было посвящено робот-ассистированной микрохирургии в лечении мужского бесплодия. Нами был представлен уникальный, разработанный в наших стенах хирургический подход, который не имеет аналогов в мировой практике. Второй доклад затронул актуальные вопросы диагностики и лечения рака мочевого пузыря. Мы сделали акцент на инновационных методах визуализации и сложных хирургических решениях, которые позволяют эффективно бороться с опухолью, сохраняя при этом качество жизни пациента», — рассказал Дмитрий Кисляков.

Воскресенская больница постоянно внедряет передовые технологии и повышает качество помощи пациентам в области урологии и хирургии. Специалисты медицинского учреждения стремятся к тому, чтобы терапия была максимально бережной, эффективной и, что самое важное, абсолютно прозрачной для пациента.