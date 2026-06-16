Врачи из Видного помогли женщине с осложненной беременностью стать мамой

Специалисты Видновского перинатального центра помогли 33-летней пациентке с врожденным пороком развития плода родить здорового мальчика. Они провели кесарево сечение по клиническим показаниям.

Женщина поступила в отделение патологии беременности в плановом порядке. На сроке 40 недель и шесть дней началась родовая деятельность. Заведующая отделением Патима Муртаева отметила, что из-за косого положения плода консилиум врачей принял решение о кесаревом сечении.

Операция прошла успешно. Мальчик родился весом три килограмма 450 граммов, ростом 53 сантиметра, оценка по шкале Апгар — восемь-девять баллов. Сейчас мама и малыш находятся в послеродовой палате и через несколько дней отправятся домой.

В перинатальном центре регулярно обновляют инфраструктуру и оборудование. Недавно два отделения пополнили 13 новых шкафов для хранения лекарств и медицинских изделий, что создает комфортные условия для работы врачей и восстановления пациентов.