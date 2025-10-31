Врачи из Узбекистана начали обучение в перинатальном центре в Балашихе

За две недели медики пройдут образовательную программу, которая посвящена актуальным вопросам акушерства, гинекологии и неонатологии. Для Московского областного перинатального центра это уже вторая группа специалистов из Республики Узбекистан, приехавшая сюда за медицинской практикой.

Обучение включает лекции, знакомство с современными методиками, которые применяются в перинатальном центре, и практические занятия. Зарубежные гости посетят операции, понаблюдают за работой родильных залов и отделений новорожденных, обменяются опытом с коллегами и обсудят профессиональные подходы к ведению пациентов.

Предыдущая группа специалистов из Узбекистана уже закончила обучение на базе МОПЦ.

«Эти две недели стали для нас очень ценными. Мы получили новые знания, увидели современные технологии и методы работы, а главное — почувствовали себя как дома. Сотрудники центра очень гостеприимные, открытые и отзывчивые. Мы благодарны за возможность учиться у таких профессионалов», — поделилась врач Диляра из Узбекистана.

Особое внимание в образовательной программе уделяется практическим аспектам оказания помощи женщинам и детям, внедрению современных стандартов и повышению качества медицины.