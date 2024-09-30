Врачи из стран СНГ прошли стажировку в Видновской больнице

Медицинские специалисты из Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана приехали в Подмосковье для обмена опытом. Коллеги изучили организацию процесса оказания помощи жителям и прошли стажировку в Видновской больнице.

Гости приехали в рамках проекта «Стимул СНГ». Их тепло встретили в Видновской больнице, показали рабочие процессы в поликлинике № 1, познакомили с деятельностью «Школы диабета», кабинета хронической сердечной недостаточности, дневного стационара и других подразделений.

«Я впечатлен единой базой ведения пациентов. Житель округа, заболевший в любой точке России, может обратиться к врачу, и тот получит полный доступ к его анамнезу. Это значит, что врач назначит эффективное лечение», — поделился своими впечатлениями кардиохирург из Белоруссии Евгений Костякович.

«В течение двух дней мы делились с коллегами своим опытом. Гости с интересом знакомились с внедренными проектами, задавали вопросы и отмечали высокий уровень наших наработок. Подобные встречи, безусловно, чрезвычайно полезны для обеих сторон», — отметил заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов.

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