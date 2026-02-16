Врачи из НИКИ провели прием в Балашихе

В поликлинике № 2 городского округа Балашиха прошел очередной прием врачей из Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области. Специалисты начали прием в десять утра в педиатрическом отделении. В составе выездной бригады были гастроэнтеролог, пульмонолог, кардиолог, невролог и другие медицинские работники.

Временно исполняющая обязанности заведующей педиатрическим отделением поликлиники № 2 Татьяна Маракулина сообщила, что это уже третий визит специалистов НИКИ в Балашиху с начала 2026 года. По ее словам, пациенты довольны работой медиков, особенно возможностью осмотра ребенка сразу несколькими профильными специалистами.

Для того чтобы попасть на прием к врачам НИКИ, необходимо сначала записаться к своему педиатру. После записи медик направляет пациента на прием к нужному специалисту. Обычно прием длится около двадцати минут, и за один день медики успевают принять около 120 человек.

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства оказывают помощь маленьким пациентам с патологиями разной тяжести. В 2025 году медики осмотрели около шести тысяч детей региона. Мобильный комплекс выезжает в разные города Подмосковья, но врачи выразили желание расширить географию поездок и посещать более отдаленные поселения.