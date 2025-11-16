Врачи из НИКИ детства провели прием в поликлинике Волоколамска

14 ноября в Волоколамской детской поликлинике провели прием пациентов врачи из «НИКИ детства» Минздрава Московской области. Здесь принимали узкие медицинские специалисты.

Дети прошли осмотр у востребованных врачей: кардиолога, эндокринолога, нефролога, аллерголога, пульмонолога и невролога. Для комплексной оценки здоровья проводили УЗИ щитовидной железы, почек и органов брюшной полости, а также исследование функций внешнего дыхания. В мобильной лаборатории можно было сдать общий анализ крови, мочи и кровь на сахар.

С маленькими пациентами, их родителями и медицинскими специалистами встретилась глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Запись к узким специалистам ведется планово через участкового педиатра. Такие выезды областных специалистов проходят регулярно — примерно раз в два месяца», — отметила Наталья Козлова.