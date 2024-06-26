Врачи из Мытищ спасли пациента с эпидуральным абсцессом
Врачи из Мытищ провели успешную операцию на позвоночнике жителю Подмосковья Алексею Иванову. Пациент поступил с гнойным воспалением эпидурального спинномозгового пространства и без своевременного лечения это могло привести к инвалидизации и сепсису.
Заведующий нейрохирургическим отделением Мытищинской больницы Сергей Сергеев сообщил, что операция длилась несколько часов. Проводилось вмешательство классическим доступом. После оперативного вмешательства пациенту назначили антибактериальную терапию.
Контрольное МРТ подтвердило успешность проведенной операции. Спустя 10 суток пациент смог самостоятельно передвигаться, а болевой синдром полностью исчез.
Напомним, что нейрохирургическое отделение в больнице Мытищ успешно функционирует, а специалисты ежедневно спасают жизни и возвращают пациентов к полноценной жизни.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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