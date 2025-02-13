Врачи из Ленинского округа спасли половой орган ребенку после неудачного обрезания

Операцию по восстановлению полового органа провели хирурги клинической больницы в Ленинском округе. Пятимесячного мальчика удалось спасти.
Ранее маленькому пациенту сделали процедуру обрезания в одной из частных клиник. Но провели ее не по правилам.
«В частной клинике грудному ребенку была выполнена операция „быстрого“ обрезания под лидокаином. Она была произведена с нарушением техники: внутренний листок крайней плоти не был укорочен, а наружный листок обрезан с избытком. В результате через месяц после операции у мальчика образовался циркулярный рубец, а сам половой член полностью погрузился в подкожно-жировую клетчатку лонной области», — отметила детский врач-хирург Видновской клинической больницы Виктория Мирошникова.
Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо. Его уже выписали, он находится под амбулаторным наблюдением.
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