Врачи из Ленинского округа спасли половой орган ребенку после неудачного обрезания

Ранее маленькому пациенту сделали процедуру обрезания в одной из частных клиник. Но провели ее не по правилам.

«В частной клинике грудному ребенку была выполнена операция „быстрого“ обрезания под лидокаином. Она была произведена с нарушением техники: внутренний листок крайней плоти не был укорочен, а наружный листок обрезан с избытком. В результате через месяц после операции у мальчика образовался циркулярный рубец, а сам половой член полностью погрузился в подкожно-жировую клетчатку лонной области», — отметила детский врач-хирург Видновской клинической больницы Виктория Мирошникова.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо. Его уже выписали, он находится под амбулаторным наблюдением.