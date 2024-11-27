Врачи из Каширы получили первые земельные участки по льготной программе

Первые два врача из Каширы получат земельные участки по льготной программе. Всего в этом году поддержку получили 230 подмосковных специалистов.

Каширу добавили в программу «Земля врачам» в прошлом году, рассказали в Минимуществе Подмосковья. Первые два участка в округе получат педиатры Анна Сарычева и Замира Адирова. Их стаж превышает 17 и 18 лет.

Всего за три года действия программы земельные участки получили 2,3 тысячи медиков, из них 230 специалистов — с начала этого года.

По закону недвижимость предоставляют врачам в безвозмездное пользование. Льгота положена работникам 39 специальностей в 32 округах региона. При этом у них должен быть стаж не менее трех лет.

Подать заявку на получение поддержки можно через местную администрацию или «Госуслуги».