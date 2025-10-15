Врачи из Химок примут участие в региональном конкурсе «Народный доктор»

Стартовало онлайн-голосование в конкурсе «Народный доктор Московской области». Порядка 26 тысяч медицинских специалистов, включая врачей из Химок, принимают в нем участие.

Голосование доступно на портале «Добродел» до 6 ноября. Жители Химок могут поддержать любого врача — педиатра, терапевта, стоматолога или хирурга. Важно помнить, что каждый участник может проголосовать только один раз за одного кандидата.

«Наши врачи — это настоящие герои, которые каждый день, часто рискуя своим здоровьем, спасают жизни и дарят нам надежду. Конкурс „Народный доктор“ — это прекрасная возможность выразить им свою благодарность и признательность за их нелегкий труд. Призываю всех химчан принять участие в голосовании и поддержать наших замечательных врачей!» — рассказала депутат Химок Надежда Смирнова.

Для участия в голосовании нужно зайти на портал «Добродел», открыть раздел «Голосования» и выбрать конкурс «Народный доктор». Затем перейти на карту и выбрать муниципальное образование «Химкинский городской округ». Для подтверждения голосования потребуется авторизация через портал госуслуг (Единая система идентификации и аутентификации). После этого нужно указать фамилию, имя, отчество и должность врача, за которого вы хотите отдать свой голос.

Итоги конкурса опубликуют на сайте Минздрава Московской области и в соцсетях, а победители получат денежные вознаграждения.