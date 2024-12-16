Врачи из Дмитрова прошли стажировку в клиническом центре Москвы

В Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» провели стажировку по лечению пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Четыре врача из Дмитрова приняли участие в обучении.

Для медиков в центре «Коммунарка» в Москве прошла стажировка по программе «Индивидуальный подход к реперфузионной терапии в лечении пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения». Обучение посетили четыре специалиста Дмитровской больницы: заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Амангельды Туремуратов, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог Денис Даниленко, заведующий рентгендиагностическим отделением, врач-рентгенолог Андрей Синченко и врач-невролог Евгений Суроткин.

Участники стажировки освоили новые методики лечения острого нарушения мозгового кровообращения, научились оценивать состояние пациентов с таким диагнозом, определять показания к реперфузионной терапии и связанные с ней риски.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, врача по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Амангельды Туремуратова, острое нарушение мозгового кровообращения может привести к тяжелой инвалидности или смерти.

«Специалисты Дмитровского Регионального сосудистого центра занимаются лечением острого нарушения мозгового кровообращения и для оказания пациентам с этим заболеванием качественной медицинской помощи регулярно повышают свои навыки», — добавил он.

Врач также подчеркнул, что такие учебные программы помогают медикам повысить квалификацию в диагностике и лечении заболевания