Врачи из Чехова стали призерами Кубка губернатора Подмосковья

1–2 мая на стадионе «Вымпел» в Королеве прошел Всероссийский турнир по мини-футболу среди медицинских работников. В соревнованиях приняли участие свыше 260 специалистов из 17 регионов страны.

В составе сборной Дагестана выступили медики из Чехова: травматолог‑ортопед Газимагомед Абдулаев и врач‑реаниматолог Сайфулла Курбанов. Команда успешно дошла до финала, одержав победу во всех пяти матчах. В финальном поединке игроки встретились с командой из Башкортостана.

По словам Газимагомеда Абдулаева, в ходе матча с поля удалили защитника команды, а основной вратарь не смог приехать на турнир — он находился на дежурстве. В результате ворота пришлось защищать полевому игроку. Эти ключевые обстоятельства повлияли на исход финала.

Итоговый счет матча — 2:0 в пользу Башкортостана. Команда, в составе которой выступали врачи из Чехова, завоевала «серебро».