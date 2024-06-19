Сегодня 20:56 Врачи из Балашихи спасли жизнь самокатчику Фото: Пресс-служба администрации Балашихи
Врачи филиала № 3 Балашихинской больницы спасли жизнь пострадавшему, который на самокате врезался в пешехода. После столкновения 44-летний мужчина упал через руль на дорогу. Основной удар пришелся на область под левым ребром.
Обследование показало обширные разрывы селезенки и внутрибрюшное кровотечение. Пациента экстренно прооперировали и спасли ему жизнь. На 12-й день после операции мужчину выписали домой в удовлетворительном состоянии.
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