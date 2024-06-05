Врачи из Балашихи спасли пенсионерку с острой болью в животе

В филиал № 2 Балашихинской больницы поступила 78-летняя пациентка с жалобой на боль в животе. Оказалось, что в левой доли ее печени образовалась гнойная капсула.

Образование прорвалось и попало в брюшную полость. Ситуация была критической, но врачи успели оказать профессиональную помощь. Сейчас пациентка уже дома и находится в удовлетворительном состоянии на амбулаторном лечении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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