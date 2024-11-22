Врачи из Балашихи приняли участие во всероссийском конгрессе онкологов

Специалисты областного онкодиспансера из Балашихи приняли участие в 28 онкологическом конгрессе. Форум стал самым крупным национальным мероприятием для врачей в России.

Организатором конгресса выступило Российское общество клинической онкологии совместно с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Николай Блохина и Ассоциацией онкологов России. На мероприятии медики могут обсудить актуальные вопросы в области онкологии.

«Программа конгресса была очень насыщенной, для участников провели сессии, лекции, мастер-классы и панельные дискуссии, позволяющие наладить междисциплинарный диалог и расширить профессиональные связи. Это мероприятие охватило множество тем, включая современные подходы в диагностике и лечении злокачественных опухолей», — поделилась врач-онколог отделения абдоминальной онкологии № 2 Юлия Фунтикова.

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