Врачи из 17 регионов примут участие в спортивном турнире

На стадионе «Вымпел» в городе Королеве 1 и 2 мая пройдет Кубок Губернатора Московской области по мини-футболу среди врачей. В турнире участвуют 262 специалиста из 17 регионов страны.

Организаторы мероприятия — Ассоциация врачей-любителей футбола и Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

16 команд соревнуются в двух возрастных категориях: без ограничений и для участников старше 45 лет. Московскую область представляют три врача из Королевской больницы.

Для зрителей и участников будет работать полевая кухня — все смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай.

Перед играми выступил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он напомнил, что перед правительством стоит задача увеличить число регулярно занимающихся спортом граждан в полтора раза. «Это не только здоровье, но и долгожительство, больше времени и сил на семью, а еще — длинная молодость», — отметил он.