Врачи Химок провели более 100 тысяч телемедицинских консультаций за год

Для телеконсультации нужен только стабильный интернет. Этот формат экономит время пациента, избавляя от необходимости ехать в поликлинику и ждать в очередях. Во время онлайн-приема врач может продлить электронный рецепт на льготные лекарства, дать разъяснения по результатам диспансеризации или анализов, а также скорректировать схему лечения.

Записаться на консультацию можно через инфомат в поликлинике, с помощью чат-бота в Telegram-канале, по телефону контакт-центра 122 или непосредственно у своего лечащего врача. Важно помнить, что онлайн-прием возможен только после первичного очного визита к специалисту. Телемедицина не заменяет традиционный прием, но делает медицинскую помощь более доступной и оперативной.