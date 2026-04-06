Врачи Электростальской больницы выявили более 50 заболеваний с начала года

С начала года в Электростальской больнице врачи диагностировали более 50 заболеваний, которые могли нанести серьезный вред здоровью пациентов. Благодаря своевременной диагностике специалисты смогли назначить необходимое лечение.

Профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии, когда они еще не проявляют себя симптомами. Диспансеризация включает в себя комплексное обследование для женщин и мужчин, в рамках которого проводят осмотр у гинеколога или уролога, исследование уровня простатического специфического антигена, мазки на флору, онкоцитологию и ВПЧ-типирование, УЗИ молочных желез и маммографию, УЗИ малого таза, а также анализы на инфекции, передающиеся половым путем.

Заведующая женской консультацией Елена Горковенко подчеркивает важность диспансеризации, особенно для людей в возрасте от 18 до 49 лет, поскольку в этот период многие становятся родителями. Раннее обнаружение заболеваний помогает начать лечение вовремя и предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Записаться на прием к врачу можно через единую справочно-информационную службу по телефону 122, на сайте uslugi.mosreg.ru, через инфоматы в поликлинике и на региональном портале «Здоровье».