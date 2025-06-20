Врачи больницы в Видном достали таракана из уха девушки

К специалистам Видновской больницы обратилась 17-летняя девушка. Она жаловалась на заложенность в левом ухе. Во время осмотра врачи обнаружили внутри него насекомое, сообщили в подмосковном Минздраве.

Из-за ушной серы жук погиб и даже успел присохнуть к стенке слухового прохода.

«Мы провели многократные промывания уха теплым физраствором, а затем фрагментарно удалили насекомое при помощи аспиратора», — рассказал заведующий оториноларингологического отделения Дмитрий Салихов.

В больнице сообщили, что извлекли таракана без особых проблем. Органы слуха не пострадали. Девушку уже выписали домой.

Минздрав Подмосковья рекомендовал не доставать инородные тела из ушей самостоятельно. Так можно протолкнуть предмет дальше и повредить барабанную перепонку, и в результате лишиться возможности слышать. В таких ситуациях медики призвали незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.