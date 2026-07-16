Врачи больницы в Ногинске помогли женщине родить 9-го ребенка

В родильном доме Ногинской больницы жительница Богородского городского округа в девятый раз стала мамой. Ребенок появился на свет естественным путем, роды прошли благополучно.

Мальчик родился с весом 3260 граммов и ростом 50 сантиметров. Примечательно, что всех своих детей детей женщина родила именно в этом медицинском учреждении.

«Роды прошли без осложнений, и сейчас мама и новорожденный уже выписаны. Для нас особенно ценно, когда пациентки вновь и вновь доверяют нашим специалистам самое важное — рождение своих детей. Мы оказываем медицинскую помощь женщинам на всех этапах — от подготовки к родам до послеродового наблюдения, создавая комфортные и безопасные условия для мам и детей», — рассказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.

В Министерстве здравоохранения региона напомнили, что для будущих родителей в регионе действует портал «Стань мамой в Подмосковье», где собрана информация о родильных домах, перинатальных центрах и системе родовспоможения.

Кроме того, работает единый кол-центр проекта по номеру 8 (800) 550-30-03, специалисты которого ежедневно с 8:00 до 20:00 консультируют желающих по вопросам, связанным с беременностью, родами и медицинской помощью. Звонки на горячую линию принимают бесплатно.