Врачи больницы в Домодедове спасли женщину с метастазами в позвоночнике

Неврологи Домодедовской больницы выявили у 51-летней пациентки метастазы в позвоночнике. Тяжелое заболевание долгое время маскировалось под обычные боли в спине, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Женщина несколько лет пыталась лечиться самостоятельно от дискомфорта в межлопаточной зоне и пояснице. После госпитализации с предполагаемым безобидным диагнозом специалисты провели углубленный осмотр, который вызвал подозрение на серьезную патологию.

Магнитно-резонансная томография подтвердила опасения: врачи обнаружили вторичные изменения во всех позвонках грудного отдела, рукоятке грудины и первых двух поясничных позвонках.

«Схожие симптомы наблюдались у женщины в течение нескольких лет, но она не проходила обследование. Сейчас пациентке проводится комплекс исследований для назначения соответствующего тяжести заболевания лечения», — отметил невролог Каюм Каримов.

Врач подчеркивает: игнорирование обследования при подобных жалобах грозит тяжелыми последствиями для здоровья. Своевременное обращение к врачу при любых тревожных признаках и отказ от самолечения критически важны, как и регулярные профилактические осмотры.

Этот случай в очередной раз доказывает важность диспансеризации.