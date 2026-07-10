Врачи больницы в Долгопрудном восстановили зрение 97-летнему мужчине

В Долгопрудненской клинической больнице оказали помощь почти ослепшему 97-летнему пациенту. Пожилой мужчина уже не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве.

Причиной стали возрастные изменения глаз, в том числе катаракта, дистрофия сетчатки и узкий зрачок. Ситуация осложнялась высокими рисками осложнений на фоне возраста пациента — как соматических, так и офтальмологических.

В большинстве случаев хирургическое вмешательство решают не совершать.

«В нашей больнице используются современные возможности геронтологического подхода лечения пожилых пациентов, позволяющих снизить данные риски. Пациенту было проведено удаление катаракты с имплантацией искусственного хрусталика на оба глаза. Весь коллектив отделения подошел к лечению и уходу за данным пациентом с большой заботой и вниманием, что завершилось успешным лечением», — пояснила заведующая офтальмологическим отделением, кандидат медицинских наук Ирина Ильинская.

Теперь пожилой мужчина может самостоятельно обслуживать себя, смотреть телевизор и даже читать текст, написанный крупным шрифтом. Его уже выписали.