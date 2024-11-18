Врачи больницы в Балашихе примут участие в выездной администрации 19 ноября

19 ноября в Балашихе пройдет встреча в формате выездной администрации, на которой представители местной больницы ответят на актуальные вопросы жителей округа. Мероприятие начнется в 18:00 в школе № 26 по адресу: улица Летная, дом № 10.

В ходе встречи с 18:00 до 19:00 профильные заместители главного врача будут принимать вопросы о стационарной и поликлинической медицинской помощи для взрослых и детей. Также среди тем обсуждения будут экспертиза нетрудоспособности, оформление инвалидности, доступность и качество медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение, а также трудоустройство в медицинские учреждения.

С 19:00 до 20:00 пройдет брифинг, на котором будут освещены проблемные вопросы здравоохранения. В числе участников встречи ожидаются представители администрации и Совета депутатов округа, а также главный врач Балашихинской больницы Михаил Сергеевич Антипов и его заместители.

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