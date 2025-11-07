Врачи Балашихи приняли участие в съезде терапевтов Московской области

Девятый Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области под названием «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» стартовал 6 ноября. В мероприятии приняли участие и представители медицинского сообщества городского округа Балашиха.

Форум собрал широкий круг специалистов: терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, пульмонологов, фтизиатров, гастроэнтерологов, гематологов, эндокринологов, сотрудников скорой помощи, отоларингологов, стоматологов, гинекологов, инфекционистов, а также ординаторов и студентов медицинских вузов. Такая масштабная и междисциплинарная платформа позволяет обмениваться опытом и инновационными разработками в различных областях медицины.

В своем приветственном слове заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий отметил, что Московская область находится в авангарде внедрения цифровых технологий в медицину. По его мнению, Подмосковье станет примером для всей страны в реализации инновационных проектов в системе здравоохранения.

«Программа Съезда очень насыщенная. Надеюсь, что мероприятие принесет большую пользу системе здравоохранения всей страны, и Московской области в частности», — подчеркнул Плутницкий.

Одной из ключевых тем форума стало применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в медицинской практике. Помимо этого, участники обсудили правовые риски, с которыми врачи могут столкнуться в своей профессиональной деятельности, что особенно актуально в условиях стремительных технологических изменений.

Съезд собрал не только представителей Подмосковья, но и врачей из других регионов России, а также специалистов из 11 зарубежных стран, включая Азербайджан, Армению, Египет, Малайзию, Узбекистан, Австралию и Италию. Особое внимание было уделено опыту врачей, участвовавших в специальной военной операции, которые поделились своими практическими знаниями и наработками.

В течение двух дней на форуме проходили мастер-классы, дискуссии и работа 18 тематических секций, посвященных самым актуальным вопросам современной медицины и инновационным технологиям.