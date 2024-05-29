Мужчину с 14 тромбами в мозге спасли в Орехово-Зуеве

Фото: Медиасток.рф

Пациент 50 лет поступил в сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы с инсультом. У пациента нарушились двигательная функция, координация, речь, ориентация в пространстве. Причиной стал острый тромбоз одного из каналов, по которому кровь оттекает от левого полушария головного мозга.

«Тромбоз поперченного синуса встречается очень редко — в 3% случаев. Заболевание трудно диагностировать, потому что клиническая картина характерна для множества других, более распространенных заболеваний», — говорит заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.

Используя ангиограф, врачи удалили тромбы — их оказалось 14 штук. Отток крови в левой половине головного мозга восстановился, и спустя 20 часов у пациента полностью исчезли неврологические симптомы.

Сейчас мужчину уже выписали из сосудистого центра. Речь, ориентация и работоспособность конечностей полностью восстановилась. Теперь ему предстоит реабилитация по месту жительства.

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