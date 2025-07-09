Врачей в Балашихе поздравили с Днем семьи, любви и верности

В Балашихинской больнице прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Главными героями стали 10 семей сотрудников — многодетные родители и супружеские пары, работающие вместе в медицинском учреждении.

Поздравить их пришли главный врач больницы Наталья Алимова и куратор медорганизаций Минздрава Московской области Анна Гвоздинская.

«Пусть ваши семьи остаются крепкими, полными тепла и любви. Пусть дети растут счастливыми и радуют вас своими успехами», — обратилась к собравшимся Наталья Алимова.

Семьи медиков — особая гордость больницы. Среди них — родители, воспитывающие пятерых и даже семерых детей, а также пары, где оба супруга выбрали профессию врача. Их вклад в здоровье жителей Балашихи сочетается с заботой о будущем поколении.

«Когда коллектив становится второй семьей, это вдохновляет сотрудников на преданность делу. Забота о близких и детях напрямую влияет на профессиональную отдачу», — отметила Анна Гвоздинская.

Одной из героинь вечера стала Ирина Раглинская, заведующая поликлиникой № 1, врач с 30-летним стажем и мама пятерых детей. «Мои дети — это мои друзья и учителя. Моя цель как родителя — воспитать их самостоятельными, готовыми к взрослой жизни. Совмещать работу и семью возможно, если все делаешь с любовью», — поделилась она.